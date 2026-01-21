ЦАМО ответил на статью Фонда Карнеги, продвигающую антиазербайджанские нарративы

Центр анализа международных отношений (ЦАМО) ответил на статью Башира Китачаева "Стратегия Азербайджана "ни войны, ни мира" ограничивает сближение с Арменией", опубликованную на официальном сайте Российского и Евразийского Центра Фонда Карнеги 7 января.

Как сообщает Report, в ответе организации говорится, что рассматриваемая статья не является первым примером односторонней позиции Российского и Евразийского Центра Фонда Карнеги в отношении армяно-азербайджанских отношений как во время активного конфликта, так и в контексте текущего мирного процесса.

ЦАМО считает, что эта идеологическая жесткость препятствует сбалансированной и объективной оценке процессов, происходящих между Арменией и Азербайджаном:

"В рассматриваемой статье утверждается, что постконфликтная стратегия Азербайджана неоднозначна. Другими словами, хотя Азербайджан официально продвигает мирную повестку дня, поддерживаются враждебные нарративы в отношении Армении ради достижения внутриполитических целей. Согласно статье, мир в Азербайджане рассматривается не как конечная цель, а как средство, направленное на формирование ситуации, управляемой и контролируемой путем поддержания образа внешнего врага. Очевидно, что такая интерпретация основана на селективном анализе процессов и не учитывает правовые, исторические и структурные реалии, сформировавшие прошлый армяно-азербайджанский конфликт, а также текущий мирный процесс".

ЦАМО подчеркивает, что в статье не рассматриваются антиазербайджанские настроения, существующие в политической риторике Армении, публичных дебатах, учебных материалах и соцсетях, что свидетельствует об асимметричном подходе автора.

В ответе подчеркнуто, что Азербайджан, в качестве практического шага, разрешил транзит казахстанского и российского зерна в Армению через свою территорию, что было недоступно в годы конфликта:

"В качестве еще одного важного шага Баку недавно обеспечил поставку нефтепродуктов в Армению по грузинскому маршруту. Эти шаги ясно демонстрируют готовность Азербайджана к нормализации отношений и укреплению доверия между сторонами".