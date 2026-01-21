Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    21 января, 2026
    ЦАМО ответил на статью Фонда Карнеги, продвигающую антиазербайджанские нарративы

    Центр анализа международных отношений (ЦАМО) ответил на статью Башира Китачаева "Стратегия Азербайджана "ни войны, ни мира" ограничивает сближение с Арменией", опубликованную на официальном сайте Российского и Евразийского Центра Фонда Карнеги 7 января.

    Как сообщает Report, в ответе организации говорится, что рассматриваемая статья не является первым примером односторонней позиции Российского и Евразийского Центра Фонда Карнеги в отношении армяно-азербайджанских отношений как во время активного конфликта, так и в контексте текущего мирного процесса.

    ЦАМО считает, что эта идеологическая жесткость препятствует сбалансированной и объективной оценке процессов, происходящих между Арменией и Азербайджаном:

    "В рассматриваемой статье утверждается, что постконфликтная стратегия Азербайджана неоднозначна. Другими словами, хотя Азербайджан официально продвигает мирную повестку дня, поддерживаются враждебные нарративы в отношении Армении ради достижения внутриполитических целей. Согласно статье, мир в Азербайджане рассматривается не как конечная цель, а как средство, направленное на формирование ситуации, управляемой и контролируемой путем поддержания образа внешнего врага. Очевидно, что такая интерпретация основана на селективном анализе процессов и не учитывает правовые, исторические и структурные реалии, сформировавшие прошлый армяно-азербайджанский конфликт, а также текущий мирный процесс".

    ЦАМО подчеркивает, что в статье не рассматриваются антиазербайджанские настроения, существующие в политической риторике Армении, публичных дебатах, учебных материалах и соцсетях, что свидетельствует об асимметричном подходе автора.

    В ответе подчеркнуто, что Азербайджан, в качестве практического шага, разрешил транзит казахстанского и российского зерна в Армению через свою территорию, что было недоступно в годы конфликта:

    "В качестве еще одного важного шага Баку недавно обеспечил поставку нефтепродуктов в Армению по грузинскому маршруту. Эти шаги ясно демонстрируют готовность Азербайджана к нормализации отношений и укреплению доверия между сторонами".

