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ЦАМО: Отношения Азербайджана с ЕС стали заложниками армяно-азербайджанских разногласий

ЦАМО: Отношения Азербайджана с ЕС стали заложниками армяно-азербайджанских разногласий 15:43
Внешняя политика
24 декабря 2024 г. 16:24
ЦАМО: Отношения Азербайджана с ЕС стали заложниками армяно-азербайджанских разногласий

Отношения Азербайджана с Францией и, в более широком смысле, с Европейским Союзом (ЕС) стали заложниками армяно-азербайджанских разногласий.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центра анализа международных отношений (ЦАМО) в ответ на статью армянского интернет-ресурса "Civilnet" под заголовком "Цифровая война" Азербайджана против Франции".

"Из-за политики нынешней французской администрации отношения между Азербайджаном и Францией серьезно ухудшились. В результате отношения Азербайджана с Францией и, в более широком смысле, с Европейским Союзом (ЕС) стали заложниками армяно-азербайджанских споров", - отмечает Центр.

Аналитики Центра считают, что на этом фоне мы становимся свидетелями того, как официальный Париж обвиняет Баку в своих неудачах во внешней политике, включая международные вопросы и проблемы в отношениях с заморскими территориями Франции. "Армения же продолжает пользоваться поддержкой Франции, используя Париж для оказания давления на Азербайджан", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на английском языке AIR Center: Azerbaijan's relations with EU became hostage to Armenia-Azerbaijan disputes
Версия на азербайджанском языке BMTM: Azərbaycanın Aİ ilə münasibətləri Ermənistan-Azərbaycan mübahisələrinin girovuna çevrilib

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