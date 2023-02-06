ЦАМО: Опыт Чехии в зеленой энергетике может быть полезен Азербайджану

Чехия имеет огромный опыт в зеленой энергетике и обладает достаточными знаниями и технологиями, которые могут быть применены на освобожденных территориях Азербайджана.

Чехия имеет огромный опыт в зеленой энергетике и обладает достаточными знаниями и технологиями, которые могут быть применены на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом старший научный сотрудник Центра анализа международных отношений Шахмар Гаджиев заявил на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Пандемия оказала влияние на товарооборот между двумя странами, который составил 300 млн долларов в 2021 году, но надеемся на его рост в этом году",- заявил Ш. Гаджиев.

Он особо отметил сотрудничество в сфере энергетики между странами: "25% экспортируемой в Чехию нефти приходится на долю Азербайджана".

Ш. Гаджиев добавил, что в настоящее время Чехия пытается диверсифицировать свои поставки и снизить зависимость от российского газа: "Если раньше зависимость Чехии от российского газа составляла 87%, то к концу 2022 года, она составила всего 4%".