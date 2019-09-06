ЦАМО начало сотрудничество с турецкой организацией из Страсбурга - ФОТО

Председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, провёл встречу с членами международной организации Совета равенства, справедливости и мира (COJEP) во главе с Али Гедикоглу.

Как передаёт Report, во время встречи Фарид Шафиев рассказал о спектре работ в возглавляемой им организации.

Ф.Шафиев, сообщил что основное направление недавно созданной организацией ЦАМО является исследование процесов происходящих в Азербайджане, в регионе, в мире, с последующей передачей информации в нужные структуры. По его словам, Центр сотрудничает в этом направлении с местными и международными исследовательскими центрами.

Фарид Шафиев отметил что, основная работа Центра охватывает армяно-азербайджанские отношения, Нагорно-Карабахский конфликт, а также процессы внутри Армении и в целом глубокое изучение этой страны.

Али Гедикоглу отметил что руководимая им организация, созданная турками во Франции в Страсбурге и имеющая 15 филиалов в странах Европы, является международной неправительственной организацией. А.Гедикоглу подчеркнул что основной целью организации является донесение правды, относящейся к Турции и к мусульманским странам, международным организациям, в том числе и западным.

С этой целью делегация COJEP посетила Грузию и Азербайджан, привлекая местные центры к сотрудничеству. Он подчеркнул важность совместной работы с международными организациями.

Стороны так же обсудили перспективы развития и коллаборацию над совместной работой в конкретных проектах.