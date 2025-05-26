ЦАМО и Центр стратегических исследований при Иорданском университете подписали Меморандум о взаимопонимании

ЦАМО и Центр стратегических исследований при Иорданском университете подписали Меморандум о взаимопонимании.

Центр анализа международных отношений Азербайджана (ЦАМО) и Центр стратегических исследований при Иорданском университете подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, соглашение предусматривает организацию совместных мероприятий и проведение исследований.

В ходе обсуждений председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев предоставил информацию о подходах Азербайджана в отношении Ближнего Востока и подчеркнул важность укрепления связей между аналитическими центрами. Также он отметил необходимость принятия практических шагов для развития сотрудничества.

Также на встрече с деканом Школы сухопутных войск Министерства национальной обороны Турции Ибрагимом Этхемом Атнуром были обсуждены различные аспекты азербайджано-турецких отношений и перспективы сотрудничества между научными учреждениями.