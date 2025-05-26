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ЦАМО и Центр стратегических исследований при Иорданском университете подписали Меморандум о взаимопонимании

ЦАМО и Центр стратегических исследований при Иорданском университете подписали Меморандум о взаимопонимании ЦАМО и Центр стратегических исследований при Иорданском университете подписали Меморандум о взаимопонимании.
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 19:28
ЦАМО и Центр стратегических исследований при Иорданском университете подписали Меморандум о взаимопонимании

Центр анализа международных отношений Азербайджана (ЦАМО) и Центр стратегических исследований при Иорданском университете подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, соглашение предусматривает организацию совместных мероприятий и проведение исследований.

В ходе обсуждений председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев предоставил информацию о подходах Азербайджана в отношении Ближнего Востока и подчеркнул важность укрепления связей между аналитическими центрами. Также он отметил необходимость принятия практических шагов для развития сотрудничества.

Также на встрече с деканом Школы сухопутных войск Министерства национальной обороны Турции Ибрагимом Этхемом Атнуром были обсуждены различные аспекты азербайджано-турецких отношений и перспективы сотрудничества между научными учреждениями.

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Версия на английском языке Фото Azerbaijan's Center for Analysis of Int'l Relation holds productive meetings with foreign partners
Версия на азербайджанском языке ФотоBMTM və xarici tərəfdaşlar arasında məhsuldar görüşlər keçirilib

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