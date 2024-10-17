ЦАМО: Глобальные процессы диктуют необходимость сотрудничества Азербайджана и стран Центральной Азии

Процессы, происходящие в экономической, политической, транспортной и энергетической сферах, диктуют необходимость создания единой платформы сотрудничества между Азербайджаном и Центральной Азией.

Процессы, происходящие в экономической, политической, транспортной и энергетической сферах, диктуют необходимость создания единой платформы сотрудничества между Азербайджаном и Центральной Азией.

Такое мнение в беседе с казахстанским бюро Report высказал глава департамента Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Джавид Валиев.

“Глобальные процессы диктуют необходимость сотрудничества Азербайджана и стран Центральной Азии. Президент Ильхам Алиев также отмечал, что наша цель - создать общую платформу с ЦА, поскольку события, происходящие в этом регионе, напрямую влияют на безопасность Азербайджана”, - сказал Валиев.

“Среди наиболее важных проектов мы можем отметить Средний коридор, сюда же мы можем добавить энергетическую сферу и другие области. Между Азербайджаном и странами Центральной Азии существует сотрудничество в рамках совместной платформы "5 плюс 1". Организация тюркских государств также один из наиболее ярких примеров этого сотрудничества”, - сказал он.

По словам Велиева, подобные платформы позволят сторонам чаще обсуждать вопросы, проводить встречи и искать общее решение. Эксперт также выразил мнение, что Казахстан может стать подходящей площадкой для двухсторонних встреч между Азербайджаном и Арменией.

“Азербайджан позитивно смотрит на двусторонние встречи на различных площадках, Казахстан может стать одной из них. Это было отмечено президентом Казахстана во время его визита в Азербайджан и в Армению, а министры иностранных дел после этого визита встретились в Казахстане”, - сказал Велиев.

“Казахстан может сыграть положительную роль в соглашениях между Азербайджаном и Арменией, поскольку сегодня одним из самых обсуждаемых вопросов между этими странами является открытие транспортного коридора, представляющего большой интерес для Казахстана. Мы говорим о Среднем коридоре. Это в интересах Азербайджана, Казахстана, и в этом направлении обе страны в последние годы проделали очень серьезную работу. Если Армения заключит мир с Азербайджаном, то может стать частью этого маршрута, тем самым в регионе будет достигнут прочный мир”, – сказал он.