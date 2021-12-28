ЦАМО: Для Зангезурского и Лачынского коридоров правила должны быть одинаковыми

Правила для Зангезурского и Лачынского коридоров должны быть одинаковыми.

Правила для Зангезурского и Лачынского коридоров должны быть одинаковыми.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ЦАМО в 2021 году.

По его словам, трехстороннее заявление, подписанное президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, хоть и не содержит словосочетания "Зангезурский коридор", но в нем говорится о "беспрепятственном движении".

"В настоящее время для Азербайджана контроль над Лачынским коридором более важен", - сказал Ф.Шафиев.