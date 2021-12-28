О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЦАМО: Для Зангезурского и Лачынского коридоров правила должны быть одинаковыми

ЦАМО: Для Зангезурского и Лачынского коридоров правила должны быть одинаковыми Правила для Зангезурского и Лачынского коридоров должны быть одинаковыми.
Внешняя политика
28 декабря 2021 г. 12:17
ЦАМО: Для Зангезурского и Лачынского коридоров правила должны быть одинаковыми
0 : 00
0 : 00

Правила для Зангезурского и Лачынского коридоров должны быть одинаковыми.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ЦАМО в 2021 году.

По его словам, трехстороннее заявление, подписанное президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, хоть и не содержит словосочетания "Зангезурский коридор", но в нем говорится о "беспрепятственном движении".

"В настоящее время для Азербайджана контроль над Лачынским коридором более важен", - сказал Ф.Шафиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Farid Shafiyev: Rules for Zangazur and Lachin corridors should be same
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: "Zəngəzur və Laçın dəhlizlərində tətbiq olunacaq qaydalar eyni olmalıdır"

Экслюзивные новости

Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
27 декабря 2021 г. 18:39
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
27 декабря 2021 г. 17:36
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
24 декабря 2021 г. 18:24
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
24 декабря 2021 г. 17:25
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
24 декабря 2021 г. 16:12
Место проведения матча Карабах - Марсель может измениться
Место проведения матча "Карабах" - "Марсель" может измениться
24 декабря 2021 г. 14:29
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
24 декабря 2021 г. 11:24
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
24 декабря 2021 г. 10:25
Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации
Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации
23 декабря 2021 г. 16:32
ОАО Азерэнержи проектирует новую подстанцию в Джебраиле
ОАО "Азерэнержи" проектирует новую подстанцию в Джебраиле
23 декабря 2021 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi