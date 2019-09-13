Центр анализа международных отношений будет сотрудничать с Фондом Рандели Грузии

Председатель Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Азербайджана Фарид Шафиев находится в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках визита он посетил Фонд стратегических и международных исследований Грузии (Фонд Рондели).

Президент фонда Екатерина Метревели поддержала создание ЦАМО и выразила готовность сотрудничества с центром.

По ее словам, Фонд Рондели уже долгие годы сотрудничает с исследовательскими центрами Азербайджана.

Ф.Шафиев коснулся целей и истории создания ЦАМО.

"Один из основных приоритетов центра заключался в визите в Грузию. После получения официального финансирования центра первый визит был совершен в Тбилиси. Азербайджан и Грузию объединяют исторические и тесные экономические и политические связи", - сказал Ф.Шафиев.

На встрече был подписан меморандум о сотрудничестве между ЦАМО и Фондом Рондели. Документ подписали президент Фонда Рондели Е.Метревели и председатель ЦАМО Ф.Шафиев.

На мероприятии также присутствовал посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.

Отметим, что Фонд Рондели был создан в 1998 году. Наряду с Грузией, организация также проводит расследования и анализы, связанные с внутренними и международными вопросами на Кавказе. Деятельность фонда направлена на поощрение демократии и расширение регионального сотрудничества.