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ЦАМО: БРИКС - важная организация для региона Южного Кавказа

ЦАМО: БРИКС - важная организация для региона Южного Кавказа БРИКС является важной организацией для региона Южного Кавказа, поскольку в нее входят две страны региона - Иран и Россия.
Внешняя политика
8 апреля 2024 г. 10:49
ЦАМО: БРИКС - важная организация для региона Южного Кавказа

БРИКС является важной организацией для региона Южного Кавказа, поскольку в нее входят две страны региона - Иран и Россия.

Как сообщает Report, об этом сказал старший консультант Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Шахмар Гаджиев на мероприятии на тему "Азербайджан и БРИКС: возможности и перспективы".

По его словам, сегодня доля стран БРИКС+ в мировом ВВП составляет 37,3%, а к 2040 году эта цифра, как ожидается, достигнет 45%.

"Общая численность населения стран-членов БРИКС составляет 3,5 млрд человек, что равно 45% мирового населения. На страны БРИКС приходится 28% мировой экономики", сказал Ш.Гаджиев.

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Версия на английском языке BRICS is significant organization for South Caucasus region, senior advisor says
Версия на азербайджанском языке BMTM rəsmisi: BRICS Cənubi Qafqaz regionu üçün əhəmiyyətli təşkilatdır

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