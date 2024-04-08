ЦАМО: БРИКС - важная организация для региона Южного Кавказа

БРИКС является важной организацией для региона Южного Кавказа, поскольку в нее входят две страны региона - Иран и Россия.

БРИКС является важной организацией для региона Южного Кавказа, поскольку в нее входят две страны региона - Иран и Россия.

Как сообщает Report, об этом сказал старший консультант Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Шахмар Гаджиев на мероприятии на тему "Азербайджан и БРИКС: возможности и перспективы".

По его словам, сегодня доля стран БРИКС+ в мировом ВВП составляет 37,3%, а к 2040 году эта цифра, как ожидается, достигнет 45%.

"Общая численность населения стран-членов БРИКС составляет 3,5 млрд человек, что равно 45% мирового населения. На страны БРИКС приходится 28% мировой экономики", сказал Ш.Гаджиев.