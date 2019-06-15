Cаммит СВМДА осудил сепаратизм и вмешательство в дела государств

Лидеры стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии утвердили декларацию по итогам саммита в Душанбе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Документ содержит заявление сторон об установлении сотрудничества в решении международных проблем экономического. социального, культурного и гуманитарного характера.

Согласно документу, страны СВМДА поддерживают принцип невмешательства во внутренние и внешние дела государств, "в том числе с целью смены законных правительств". Страны объединения заявляют о приверженности поддержанию и укреплению мира и стабильности, обеспечению мирного разрешения споров без применения силы и угрозы силой.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность тем, что конфликты продолжают угрожать миру, безопасности и развитию. Мы вновь подтверждаем нашу позицию, изложенную в предыдущих итоговых документах СВМДА, о необходимости скорейшего разрешения конфликтов на основе Устава ООН и норм и принципов международного права, а также соответствующих им решений и документов", - говорится в декларации.

Стороны выступили с осуждением любых форм пропаганды идеологии терроризма, экстремизма, сепаратизма и религиозной нетерпимости, выступили за всеохватывающий процесс урегулирования ситуации в Афганистане.

Шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет в 2022 году, шестая встреча министров стран - в 2020 году, говорится в итоговой декларации.

Напомним, в работе саммита приняли участие президент России Владимир Путин, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава КНР Си Цзиньпин, президент Ирана Хасан Рухани, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Афганистан Абдулло Абдулло, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и другие.

Азербайджан на саммите был представлен премьер-министром Новрузом Мамедовым.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) – международный форум по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии.