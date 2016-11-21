Cаммит ОБСЕ пройдет в следующем году в Вене

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Очередной саммит ОБСЕ пройдет в мае 2017 года в столице Австрии в Вене. Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в интервью "Арменпресс".

"Вена станет столицей саммита этого года в мае, и мы готовы принять переговоры, если будет желание. Мы не являемся членом Минской группы, но сделаем все для поддержания Минского процесса", - заявил глава МИД Австрии.

Напомним, что предыдущий саммит ОБСЕ состоялся 1-2 декабря 2010 года в Астане.