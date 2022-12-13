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C участием военных атташе проведено совещание по итогам 2022 года

C участием военных атташе проведено совещание по итогам 2022 года 13 декабря в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны с участием аккредитованных в Азербайджане военных атташе иностранных государств состоялось совещание по итогам 2022 года.
Внешняя политика
13 декабря 2022 г. 20:29
C участием военных атташе проведено совещание по итогам 2022 года

13 декабря в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны с участием аккредитованных в Азербайджане военных атташе иностранных государств состоялось совещание по итогам 2022 года.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Передав участникам совещания приветствия министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова, начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов проинформировал их о работе, проведенной в нашей стране в нынешнем году в рамках военного сотрудничества, а также о планируемой деятельности на 2023 год.

Участники совещания также были проинформированы о работе, проводимой на освобожденных от оккупации территориях.

В заключение были даны ответы на интересующие военных атташе вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Фото Azərbaycanda akkreditə olmuş diplomatik korpusun nümayəndələri və hərbi attaşelər üçün brifinq keçirilib

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