Бывший временный поверенный в делах США в Азербайджане стал послом в Молдове

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Дерек Хоган принял присягу в Государственном департаменте в Вашингтоне в качестве посла США в Молдове, передает Report со ссылкой на СМИ Молдовы.
Посольство США в Молдове отмечает, что новый дипломат прибудет в Кишинев в конце текущего месяца.
Напомним, что Д.Хоган занимал должность заместителя исполнительного секретаря госдепартамента с 2017 года. Является одним из специалистов по Восточной Европе, работал в России. Награжден почетными наградами госдепартамента.
Ранее он также работал в посольстве в Азербайджане в качестве временного поверенного в делах США.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости