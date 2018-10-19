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    Бывший временный поверенный в делах США в Азербайджане стал послом в Молдове

    © Report

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Дерек Хоган принял присягу в Государственном департаменте в Вашингтоне в качестве посла США в Молдове, передает Report со ссылкой на СМИ Молдовы.

    Посольство США в Молдове отмечает, что новый дипломат прибудет в Кишинев в конце текущего месяца.

    Напомним, что Д.Хоган занимал должность заместителя исполнительного секретаря госдепартамента с 2017 года. Является одним из специалистов по Восточной Европе, работал в России. Награжден почетными наградами госдепартамента.

    Ранее он также работал в посольстве в Азербайджане в качестве временного поверенного в делах США.

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