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    Бывший вице-президент Всемирного банка: США пытаются за одну ночь вызвать торговую войну

    Политическое, а также экономическое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, а не ущербным для кого-либо© Report/ Elchin Murad

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ США пытаются за одну ночь вызвать торговую войну с целью удержать под контролем мировую экономику. 

    Как  сообщает Report, об этом выступая на панельной сессии в рамках VI Глобального Бакинского форума заявил директор шведского института международных отношений, бывший вице-президент Всемирного банка Матс Карллсон. 

    Он отметил, что сегодня глобализация также отрицательно сказывается на экономиках малых стран. 

    "Политическое, а также экономическое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, а не ущербным для кого-либо", - добавил бывший вице-президент Всемирного банка.

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