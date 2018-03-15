Бывший вице-президент Всемирного банка: США пытаются за одну ночь вызвать торговую войну

© Report/ Elchin Murad

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ США пытаются за одну ночь вызвать торговую войну с целью удержать под контролем мировую экономику.

Как сообщает Report, об этом выступая на панельной сессии в рамках VI Глобального Бакинского форума заявил директор шведского института международных отношений, бывший вице-президент Всемирного банка Матс Карллсон.

Он отметил, что сегодня глобализация также отрицательно сказывается на экономиках малых стран.

"Политическое, а также экономическое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, а не ущербным для кого-либо", - добавил бывший вице-президент Всемирного банка.