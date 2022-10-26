Бывший вице-премьер Грузии: Баку стал важным местом на карте мира

Баку стал важным местом на карте мира, где обсуждаются и находят решение глобальные стратегические вопросы.

Баку стал важным местом на карте мира, где обсуждаются и находят свое решение глобальные стратегические вопросы.

Как сообщает Report, об этом бывший вице-премьер Грузии Эка Ткешелашвили заявила на пресс-конференции, посвященной 10-летнему юбилею Международного центра Низами Гянджеви.

По ее словам, одним из основных достижений центра стало создание площадки для диалога и обсуждений между высокопоставленными дипломатами ряда стран.

"Он превратился в глобальный центр, который собирает дипломатов различных стран для поиска путей решения проблем. Баку стал важным местом на мировой карте, где решаются стратегические вопросы. И еще больше может быть сделано", заявила Эка Ткешелашвили.