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Бывший вице-премьер Грузии: Баку стал важным местом на карте мира

Бывший вице-премьер Грузии: Баку стал важным местом на карте мира Баку стал важным местом на карте мира, где обсуждаются и находят решение глобальные стратегические вопросы.
Внешняя политика
26 октября 2022 г. 14:04
Бывший вице-премьер Грузии: Баку стал важным местом на карте мира

Баку стал важным местом на карте мира, где обсуждаются и находят свое решение глобальные стратегические вопросы.

Как сообщает Report, об этом бывший вице-премьер Грузии Эка Ткешелашвили заявила на пресс-конференции, посвященной 10-летнему юбилею Международного центра Низами Гянджеви.

По ее словам, одним из основных достижений центра стало создание площадки для диалога и обсуждений между высокопоставленными дипломатами ряда стран.

"Он превратился в глобальный центр, который собирает дипломатов различных стран для поиска путей решения проблем. Баку стал важным местом на мировой карте, где решаются стратегические вопросы. И еще больше может быть сделано", заявила Эка Ткешелашвили.

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Версия на английском языке Georgia's former deputy PM: Baku - important place on world map
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Baş nazirinin keçmiş müavini: “Bakı dünya xəritəsində mühüm məkana çevrilib”

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