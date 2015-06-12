Бывший Президент Латвии прибыл в Баку

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/Бывший Президент Латвийской Республики Валдис Затлерс прибыл в Баку для участия в официальной церемонии открытия первых Европейских игр.

Европейские игры в Баку являются первыми в истории Европейского континента, которые станут захватывающим и технически совершенным спортивным событием, включающим множество видов спорта. Игры пройдут с 12 по 28 июня.

В общей сложности в Баку будут проведены 20 спортивных состязаний: 16 по олимпийским видам спорта и четыре - неолимпийским видам спорта. Более шести тысяч спортсменов со всех концов Европы будут представлять свои страны на протяжении 17 дней соревнований.

Баку был удостоен чести провести Европейские игры Европейским Олимпийским комитетом (EOC) в декабре 2012 года.