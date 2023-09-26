Бывший президент Болгарии поздравил президента Ильхама Алиева

Бывший президент Болгарии, член Опекунского совета Международного центра Низами Гянджеви Росен Плевнелиев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Бывший президент Болгарии, член Опекунского совета Международного центра Низами Гянджеви Росен Плевнелиев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство!

Для меня большая честь поздравить Вас с устойчивой деятельностью, направленной на полное обеспечение суверенитета Азербайджана, его международно признанной территориальной целостности, и достигнутыми историческими успехами.

Полностью поддерживаю и высоко оцениваю Вашу позицию, связанную с процессом реинтеграции проживающих в Карабахе армян, предоставлением гарантий их прав, а также Ваше отношение к различным культурам и религиозным верованиям. Горжусь вниманием и поддержкой, оказываемыми Азербайджаном взаимопониманию между различными этническими и религиозными общинами.

Господин Президент, желаю Вам успехом в деятельности, прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении".