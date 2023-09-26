Бывший президент Болгарии поздравил президента Ильхама Алиева

Бывший президент Болгарии, член Опекунского совета Международного центра Низами Гянджеви Росен Плевнелиев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Ваше превосходительство!
Для меня большая честь поздравить Вас с устойчивой деятельностью, направленной на полное обеспечение суверенитета Азербайджана, его международно признанной территориальной целостности, и достигнутыми историческими успехами.
Полностью поддерживаю и высоко оцениваю Вашу позицию, связанную с процессом реинтеграции проживающих в Карабахе армян, предоставлением гарантий их прав, а также Ваше отношение к различным культурам и религиозным верованиям. Горжусь вниманием и поддержкой, оказываемыми Азербайджаном взаимопониманию между различными этническими и религиозными общинами.
Господин Президент, желаю Вам успехом в деятельности, прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении".