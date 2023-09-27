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Бывший премьер-министр Молдовы поздравил Ильхама Алиева

Бывший премьер-министр Молдовы поздравил Ильхама Алиева Бывший премьер-министр Молдовы, член Международного центра Низами Гянджеви Кирилл Габурич направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
27 сентября 2023 г. 18:20
Бывший премьер-министр Молдовы поздравил Ильхама Алиева

Бывший премьер-министр Молдовы, член Международного центра Низами Гянджеви Кирилл Габурич направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент!

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю исторического события - полного восстановления признанной международным сообществом территориальной целостности Азербайджана. За период моей деятельности в Азербайджане с 2012 по 2015 годы я имел возможность встречаться с большим числом людей, изгнанных из Карабаха - своих родных краев. Я понимаю их глубокие чувства и важность возвращения на свои земли.

Последние события в Карабахе обещают много новых начинаний. Ваше политическое видение и стратегический подход к решению столь сложной проблемы действительно заслуживают одобрения, и, несомненно, важные результаты этого проявят себя. Уверен, что это знаменательное событие будет способствовать укреплению мира и сотрудничества в регионе и в итоге - улучшению условий жизни на всем Южном Кавказе. Ваше лидерство и непоколебимая решимость воплотить историческое видение в реальность являются источником вдохновения для всех нас. Я твердо верю, что совместными усилиями мы сможем построить лучший мир для наших будущих поколений.

Желаю Вам и Вашей стране постоянных успехов и благополучия".

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Версия на английском языке Former Prime Minister of Moldova congratulates President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Moldovanın sabiq Baş naziri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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