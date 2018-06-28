Бывший посол: Заседание в Баку будет очень полезным с точки зрения урегулирования конфликта в Афганистане

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ "Думаю, что проходящее сегодня в Баку заседание Международной контактной группы по Афганистану будет очень полезным с точки зрения урегулирования конфликта в этой стране".
Как сообщает Report, об этом сказал участвующий на проходящем в Баку заседании Международной контактной группы по Афганистану бывший посол Афганистана в Пакистане в период руководства "Талибана" Абдульсалам Заиф.
Он отметил, что на сегодняшнем собрании будут обсуждены многие вопросы, а также очередной раунд мирных переговоров между группировкой "Талибан" и правительством Афганистана:
"В то же время будут обсуждены выборы, военные операции в Афганистане. На последней сессии будет проведен обмен мнениями по очередным шагам по мирному процессу с "Талибаном"".
А.Заиф отметил, что впервые приезжает в Баку и верит в хорошее будущее Афганистана.
News DepartmentАвтор новости
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