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    Бывший посол: Заседание в Баку будет очень полезным с точки зрения урегулирования конфликта в Афганистане

    © Report

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ "Думаю, что проходящее сегодня в Баку заседание Международной контактной группы по Афганистану будет очень полезным с точки зрения урегулирования конфликта в этой стране".

    Как сообщает Report, об этом сказал участвующий на проходящем в Баку заседании Международной контактной группы по Афганистану бывший посол Афганистана в Пакистане в период руководства "Талибана" Абдульсалам Заиф. 

    Он отметил, что на сегодняшнем собрании будут обсуждены многие вопросы, а также очередной раунд мирных переговоров между группировкой "Талибан" и правительством Афганистана: 

    "В то же время будут обсуждены выборы, военные операции в Афганистане. На последней сессии будет проведен обмен мнениями по очередным шагам по мирному процессу с "Талибаном"".

    А.Заиф отметил, что впервые приезжает в Баку и верит в хорошее будущее Афганистана.

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