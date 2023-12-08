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Бывший посол США: Упразднение сепаратистского режима устранило препятствия на пути к мирному соглашению

Бывший посол США: Упразднение сепаратистского режима устранило препятствия на пути к мирному соглашению С выводом армянских войск из Карабахского региона Азербайджана и упразднением сепаратистского режима было устранено последнее препятствие на пути к мирному соглашению.
Внешняя политика
8 декабря 2023 г. 01:37
Бывший посол США: Упразднение сепаратистского режима устранило препятствия на пути к мирному соглашению

С выводом армянских войск из Карабахского региона Азербайджана и упразднением сепаратистского режима было устранено последнее препятствие на пути к мирному соглашению.

Как сообщает Report, об этом бывший посол США в Азербайджане, член правления Джеймстаунского фонда, международный эксперт Мэтью Брайза написал в своем аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

"Как неоднократно отмечалось, вывод армянских войск и конец сепаратистской политической власти в Карабахском регионе Азербайджана устранили последнее препятствие на пути к мирному соглашению, к которому стремились как премьер-министр Армении Пашинян, так и президент Азербайджана Алиев", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что в результате переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения, в духе приверженности принципу гуманизма, в качестве меры взаимного доверия между двумя странами как показатель доброй воли, достигнута договоренность об освобождении Азербайджаном 32 лиц армянского происхождения, а Арменией – 2 азербайджанских военнослужащих.

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