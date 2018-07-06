Бывший посол Малайзии в Азербайджане возглавил дипмиссию на Кубе

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Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Король Малайзии Мухаммад V представил документы о назначении 10 послов страны в различные страны, сообщает Report со ссылкой на The Sun Daily.

Церемония представления документов послам прошла в Королевском дворце Истара Негана в Куала-Лумпур. Посланники назначены в ряд стран, в частности, во Франции, Шри-Ланке, Мексике, Узбекистане и т.д.

Отметим, что бывший посол Малайзии в Азербайджане, работавший в Баку с 2014 года, Дато Рослан Тан Сри Абдул Рахман назначен послом страны на Кубе.