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Экс-посол: Колониальная политика Франции приводит к гибели жителей острова Майотта

Экс-посол: Колониальная политика Франции приводит к гибели жителей острова Майотта Колониальная политика Франции приводит к гибели жителей острова Майотта.
Внешняя политика
3 сентября 2024 г. 12:09
Экс-посол: Колониальная политика Франции приводит к гибели жителей острова Майотта

Колониальная политика Франции приводит к гибели жителей острова Майотта.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший посол Союза Коморских Островов в Организации Объединенных Наций Мохамед Тохири на организованной Бакинской инициативной группой конференции "Незаконная оккупация Францией острова Майотта".

Он сказал, что жители острова продолжат свою борьбу за свободу.

Экс-посол считает, что для восстановления прав людей на острове Майотта необходимо внести изменения в Конституцию.

"Франция нарушает принципы международного права и попирает права граждан острова. Колониальная политика Франции приводит к гибели многих людей на острове Майотта. Люди сталкиваются с давлением, их открыто выгоняют из собственных домов", - сказал М.Тохири.

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Версия на английском языке Ex-Ambassador: France's colonial policy causing many deaths on Mayotte Island
Версия на азербайджанском языке Sabiq səfir: Fransanın kolonializm siyasəti Mayot adasında bir çox insanın ölümünə səbəb olur

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