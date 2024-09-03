Экс-посол: Колониальная политика Франции приводит к гибели жителей острова Майотта

Колониальная политика Франции приводит к гибели жителей острова Майотта.

Колониальная политика Франции приводит к гибели жителей острова Майотта.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший посол Союза Коморских Островов в Организации Объединенных Наций Мохамед Тохири на организованной Бакинской инициативной группой конференции "Незаконная оккупация Францией острова Майотта".

Он сказал, что жители острова продолжат свою борьбу за свободу.

Экс-посол считает, что для восстановления прав людей на острове Майотта необходимо внести изменения в Конституцию.

"Франция нарушает принципы международного права и попирает права граждан острова. Колониальная политика Франции приводит к гибели многих людей на острове Майотта. Люди сталкиваются с давлением, их открыто выгоняют из собственных домов", - сказал М.Тохири.