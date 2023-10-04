Бывший министр иностранных дел Турции поздравил Ильхама Алиева

Министр иностранных дел Турции в 2002-2003 годах, член Международного центра Низами Гянджеви Яшар Якыш направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Министр иностранных дел Турции в 2002-2003 годах, член Международного центра Низами Гянджеви Яшар Якыш направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент!

Незаконный сепаратистский режим, вынужденный сдаться после проведенных в Карабахе антитеррористических мероприятий, стерт с исторической арены. Боль, испытанная в результате завершившегося армяно-азербайджанского конфликта, теперь полностью утихает. Армяне, согласившиеся остаться в Карабахе, будут пользоваться всеми преимуществами того, что они являются гражданами государства благоденствия Азербайджана. Радикальные армяне во главе с армянской диаспорой отныне будут вредить только себе.

Господин президент, искренне поздравляю весь народ Азербайджана во главе с Вами с решением проблемы, которая долгое время продолжалась в Карабахе. Желаю постоянного мира и стабильности на всех территориях Азербайджана, в том числе в Карабахе.

Желаю Вам здоровья, выражаю искреннее почтение".