Бывший главный раввин Израиля: В Азербайджане во время Холокоста укрылось более 55 тыс. евреев

В Азербайджане во время Холокоста укрылось более 55 тысяч евреев, бежавших от истребления.
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Религиозный деятель был приглашен в качестве почетного гостя на церемонию в Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который приурочен к освобождению лагеря Освенцим.
В своем выступлении р. Исраэль Лау рассказал историю своего выживания, отметив, что в семилетнем возрасте лишился обоих родителей.
"Сегодня я хочу упомянуть страну, являющуюся старым другом Израиля: это Азербайджан, государство с мусульманским большинством, которое поддерживает тесную связь с еврейским народом и Израилем. Азербайджан сегодня стоит плечом к плечу с Израилем, противостоя злу", - констатировал раввин И.Лау.
Он подчеркнул, что азербайджанский народ на протяжении всей своей тысячелетней истории не проявлял насилия в отношении евреев, живущих на его земле.
"Более того, в Азербайджане во время Холокоста укрылось более 55 тысяч евреев, бежавших от истребления, а после катастрофы 7 октября (нападение радикального движения ХАМАС - ред.) сотни азербайджанских граждан пришли в посольство Израиля и принесли букеты цветов и письма с соболезнованиями. Творец повелевает нам помнить о злых деяниях. Но мы также должны помнить и благодарить тех, в чьих сердцах по отношению к народу Израиля горит огонь любви и братства", - подчеркнул раввин.