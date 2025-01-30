Бывший главный раввин Израиля: В Азербайджане во время Холокоста укрылось более 55 тыс. евреев

В Азербайджане во время Холокоста укрылось более 55 тысяч евреев, бежавших от истребления.

В Азербайджане во время Холокоста укрылось более 55 тысяч евреев, бежавших от истребления.

Как передает Report со ссылкой на портал STMEGI, об этом заявил бывший главный ашкеназский раввин Израиля Исраэль Меир Лау.

Религиозный деятель был приглашен в качестве почетного гостя на церемонию в Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который приурочен к освобождению лагеря Освенцим.

В своем выступлении р. Исраэль Лау рассказал историю своего выживания, отметив, что в семилетнем возрасте лишился обоих родителей.

"Сегодня я хочу упомянуть страну, являющуюся старым другом Израиля: это Азербайджан, государство с мусульманским большинством, которое поддерживает тесную связь с еврейским народом и Израилем. Азербайджан сегодня стоит плечом к плечу с Израилем, противостоя злу", - констатировал раввин И.Лау.

Он подчеркнул, что азербайджанский народ на протяжении всей своей тысячелетней истории не проявлял насилия в отношении евреев, живущих на его земле.

"Более того, в Азербайджане во время Холокоста укрылось более 55 тысяч евреев, бежавших от истребления, а после катастрофы 7 октября (нападение радикального движения ХАМАС - ред.) сотни азербайджанских граждан пришли в посольство Израиля и принесли букеты цветов и письма с соболезнованиями. Творец повелевает нам помнить о злых деяниях. Но мы также должны помнить и благодарить тех, в чьих сердцах по отношению к народу Израиля горит огонь любви и братства", - подчеркнул раввин.