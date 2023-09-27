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Бывший глава МИД Сербии поздравил президента Азербайджана

Бывший глава МИД Сербии поздравил президента Азербайджана Бывший министр иностранных дел Сербии, председатель 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, член Международного центра Низами Гянджеви Вук Еремич направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
27 сентября 2023 г. 18:05
Бывший глава МИД Сербии поздравил президента Азербайджана

Бывший министр иностранных дел Сербии, председатель 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, член Международного центра Низами Гянджеви Вук Еремич направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство!

Поздравляю Вас с полным восстановлением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Приветствую предпринятый Азербайджаном шаг по созданию необходимых условий для того, чтобы этнические армяне оставались жить в Вашей стране или свободно покинули эту территорию.

Я также выражаю глубокую признательность за принципиальную и последовательную поддержку Азербайджаном Сербии в вопросе Косово и Метохии.

Желаю Вам успехов в усилиях по завершению мирного процесса с Арменией.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении".

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Версия на английском языке Former Serbian FM congratulates Azerbaijani president
Версия на азербайджанском языке Serbiyanın sabiq xarici işlər naziri İlham Əliyevi təbrik edib

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