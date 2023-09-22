Бывший гендиректор ИСЕСКО поздравил Президента Ильхама Алиева

Бывший генеральный директор ИСЕСКО, член Международного центра Низами Гянджеви Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как передает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство!
Рад передать Вам поздравления по случаю сдачи и разоружения террористических вооруженных формирований в результате осуществленных в Карабахе мероприятий. Эта новая победа является важным шагом с точки зрения установления мира и стабильности в регионе.
Да хранит Всевышний Аллах Вас и азербайджанский народ.
Ваше превосходительство, прошу принять заверения в глубоком уважении и почтении к Вам"