Бывший гендиректор ИСЕСКО поздравил Президента Ильхама Алиева

Бывший генеральный директор ИСЕСКО, член Международного центра Низами Гянджеви Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Бывший генеральный директор ИСЕСКО, член Международного центра Низами Гянджеви Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство!

Рад передать Вам поздравления по случаю сдачи и разоружения террористических вооруженных формирований в результате осуществленных в Карабахе мероприятий. Эта новая победа является важным шагом с точки зрения установления мира и стабильности в регионе.

Да хранит Всевышний Аллах Вас и азербайджанский народ.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в глубоком уважении и почтении к Вам"