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Бывший гендиректор ИСЕСКО поздравил Президента Ильхама Алиева

Бывший гендиректор ИСЕСКО поздравил Президента Ильхама Алиева Бывший генеральный директор ИСЕСКО, член Международного центра Низами Гянджеви Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
22 сентября 2023 г. 21:00
Бывший гендиректор ИСЕСКО поздравил Президента Ильхама Алиева

Бывший генеральный директор ИСЕСКО, член Международного центра Низами Гянджеви Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство!

Рад передать Вам поздравления по случаю сдачи и разоружения террористических вооруженных формирований в результате осуществленных в Карабахе мероприятий. Эта новая победа является важным шагом с точки зрения установления мира и стабильности в регионе.

Да хранит Всевышний Аллах Вас и азербайджанский народ.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в глубоком уважении и почтении к Вам"

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Версия на азербайджанском языке ISESCO-nun sabiq Baş direktoru Qarabağdakı antiterror tədbirləri ilə bağlı İlham Əliyevi təbrik edib

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