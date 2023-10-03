О нас

Бывший член президиума Боснии и Герцеговины направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Бывший член президиума Боснии и Герцеговины направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву Бывший член президиума Боснии и Герцеговины (2018-2022 гг.), член Международного центра Низами Гянджеви Шефик Джаферович направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
3 октября 2023 г. 17:53
Бывший член президиума Боснии и Герцеговины направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Бывший член президиума Боснии и Герцеговины (2018-2022 гг.), член Международного центра Низами Гянджеви Шефик Джаферович направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство!

Передаю Вам искренние поздравления по случаю полного обеспечения территориальной целостности Азербайджанской Республики. Это было главным условием справедливости, стабильности и благополучия всех народов на Южном Кавказе. Карабах принадлежит Азербайджану и всегда будет его частью.

Господин Президент, выражаю признательность за Ваш вклад в укрепление отношений Азербайджана с Боснией и Герцеговиной.

С нетерпением жду встречи с Вами на XI Глобальном Бакинском форуме в марте 2024 года".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Former member of Presidency of Bosnia and Herzegovina congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin keçmiş üzvü İlham Əliyevi təbrik edib

Другие новости из категории

МИД: Баку считает неприемлемыми попытки придать религиозные оттенки прошлому конфликту
МИД: Баку считает неприемлемыми попытки придать религиозные оттенки прошлому конфликту
3 октября 2023 г. 17:47
ЕС рассчитывает на прогресс в вопросе демаркации границ Армении и Азербайджана
ЕС рассчитывает на прогресс в вопросе демаркации границ Армении и Азербайджана
3 октября 2023 г. 17:35
Джейхун Байрамов обсудил с гендиректором ИСЕСКО вопросы сотрудничества
Джейхун Байрамов обсудил с гендиректором ИСЕСКО вопросы сотрудничества
3 октября 2023 г. 17:20
Шарль Мишель намерен предложить посредничество между Арменией и Азербайджаном
Шарль Мишель намерен предложить посредничество между Арменией и Азербайджаном
3 октября 2023 г. 15:15
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю годовщины создания ОТГ
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю годовщины создания ОТГ
3 октября 2023 г. 15:03
МИД Азербайджана обнародовал статистику оказанной помощи армянам Карабаха
МИД Азербайджана обнародовал статистику оказанной помощи армянам Карабаха
3 октября 2023 г. 14:50
Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность
Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность
3 октября 2023 г. 14:19
МИД Азербайджана поздравил Германию, Ирак и Республику Корея с национальными праздниками
МИД Азербайджана поздравил Германию, Ирак и Республику Корея с национальными праздниками
3 октября 2023 г. 13:43
Посол: Азербайджан - ворота Израиля для экспорта и импорта грузов в страны Центральной Азии
Посол: Азербайджан - ворота Израиля для экспорта и импорта грузов в страны Центральной Азии
3 октября 2023 г. 13:02
Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кореи
Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кореи
3 октября 2023 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi