Бывший член президиума Боснии и Герцеговины направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Бывший член президиума Боснии и Герцеговины (2018-2022 гг.), член Международного центра Низами Гянджеви Шефик Джаферович направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Бывший член президиума Боснии и Герцеговины (2018-2022 гг.), член Международного центра Низами Гянджеви Шефик Джаферович направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство!

Передаю Вам искренние поздравления по случаю полного обеспечения территориальной целостности Азербайджанской Республики. Это было главным условием справедливости, стабильности и благополучия всех народов на Южном Кавказе. Карабах принадлежит Азербайджану и всегда будет его частью.

Господин Президент, выражаю признательность за Ваш вклад в укрепление отношений Азербайджана с Боснией и Герцеговиной.

С нетерпением жду встречи с Вами на XI Глобальном Бакинском форуме в марте 2024 года".