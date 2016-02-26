​Бывшие президенты Украины приедут в Баку

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В Баку приедут бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Экс-президенты примут участие на предстоящем в столице IV Глобальном Бакинском Форуме, организованном Международным центром Низами Гянджеви при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно информации, на ожидаемом 10-11 марта форуме на тему "На пути к многополярному миру" влиятельные политические лидеры обсудят роль межрелигиозного диалога в предотвращении конфликтов, роль радикализма и миграционных факторов в обеспечении глобальной безопасности, дальнейшие перспективы энергетического и глобального управления, а также вопросы миграции, мультикультурализма, интеграции, обменяются мнениями на пути решения существующих в данных областях проблем.

Отметим, что Л.Кравчук, Л.Кучма и В.Ющенко входят в членство Международного центра Низами Гянджеви. Все трое бывших глав государств также были участниками прошедшего 28-29 апреля 2015 года в Баку при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви и при содействии Государственного комитета по работе с диаспорой III Глобального Бакинского Форума на тему "Восстановление доверия в новом мировом порядке".