Бюро ПАСЕ приняло решение по наблюдению за выборами в Азербайджане

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Бюро ПАСЕ приняло решение направить миссию наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджан, которые пройдут 1 ноября. Как сообщили Report в пресс-службе ПАСЕ, в состав наблюдательной миссии войдут 13 депутатов.

Напомним, заседание Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоялось сегодня в Париже. В повестку дня заседания Бюро включен вопрос наблюдения за парламентскими выборами в Азербайджане. Бюро ПАСЕ также обсудили планы по наблюдению за предстоящими выборами в Кыргызстане, Беларуси, Украине и Турции.