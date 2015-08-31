 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бюро ПАСЕ приняло решение по наблюдению за выборами в Азербайджане

    В состав делегации войдет 13 депутатов

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Бюро ПАСЕ приняло решение направить миссию наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджан, которые пройдут 1 ноября. Как сообщили Report в пресс-службе ПАСЕ, в состав наблюдательной миссии войдут 13 депутатов. 

    Напомним, заседание Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)  состоялось сегодня  в Париже. В повестку дня заседания Бюро включен вопрос наблюдения за парламентскими выборами в Азербайджане. Бюро ПАСЕ также обсудили планы по наблюдению за предстоящими выборами в Кыргызстане, Беларуси, Украине и Турции. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi