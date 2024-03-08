Бюлент Арас: Исламофобия используется для политических манипуляций

Исламофобия сегодня используется как инструмент политической манипуляции.
Как сообщает Report, об этом представитель Катарского центра исследований международной политики, профессор международных отношений Бюлент Арас сказал на проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".
По его словам, существующие в мире конфликты свидетельствуют о том, что исламофобия стала лозунгом для отдельных политических сил.
"Международная система переживает кризис. Мир движется от однополярности к многополярности. Это означает отсутствие контроля, хаос, неразбериху. Все это - опасная перспектива для будущего. Эти угрозы необходимо предотвратить. Нам нужно детально продумать, какие меры мы можем предпринять против исламофобии", - сказал профессор.