Посольство: Азербайджан на всех площадках поддерживает инициативы по борьбе с международным терроризмом

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан и Россия предпринимают совместные меры по борьбе с проявлениями религиозного экстремизма.

Как передает Report, об этом говорится в письме посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы, адресованного редакции российской газеты "Независимая газета" относительно статьи, вышедшей в предыдущих изданиях под названием "Запад вынес борьбе Азербайджана с ИГ вотум недоверия".

"С сожалением должен отметить, что статья носит сугубо предвзятый характер, не имеет ничего общего с интересами укрепления атмосферы доверия и стабильности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, совместно предпринимаемыми ими мерами по борьбе с новыми проявлениями религиозного экстремизма в обеих странах", - говорится в письме азербайджанского дипломата.

По мнению посла, публикация подобного рода материала в "Независимой газете" наводит на мысль о том, что автор статьи солидаризируется с силами, ведущими пропаганду против Азербайджана. В связи с этим посол обращается к руководству издания о срочном рассмотрении вопроса о предоставлении азербайджанской стороне прав представить собственную позицию в следующих номерах газеты.

В свою очередь посольство Азербайджана в России в своем заявлении подчеркнуло, что Азербайджан и Россия активно сотрудничает в сфере борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом. В дипмиссии отметили, что официальный Баку последовательно борется с религиозным экстремизмом, подтверждением чему является усовершенствование законодательной базы, регламентирующей эффективную борьбу в данном направлении.

"Азербайджан на всех международных площадках поддерживает любые инициативы по борьбе с международным терроризмом. Сформирована достаточно эффективная система сотрудничества с российскими партнерами как в двустороннем, так и в многостороннем формате. В рамках этого взаимодействия постоянно осуществляется обмен обновляемой информацией о террористических угрозах и причастных к ним лицах. Азербайджан постоянно информирует партнеров, в частности из сопредельных стран, с целью предотвращения перехода радикальных элементов в зоны боевых действий. И это всегда высоко оценивалось на международном уровне", - говорится в заявлении посольства.