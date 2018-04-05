Был дан прием в честь министров иностранных дел Движения неприсоединения

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ 5 апреля в Центре Гейдара Алиева был устроен прием в честь министров иностранных дел Движения неприсоединения.

Как передает Report, в церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

Принимая конференцию министров иностранных дел Движения неприсоединения, Азербайджан еще раз демонстрирует свой вклад в укрепление солидарности в рамках организации. В следующем году Азербайджан будет председательствовать в организации, что служит показателем доверия членов Движения неприсоединения к нашей стране, а также высокого авторитета нашей республики на международной арене.

Выступление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой

- Дорогие гости.

Дамы и господа, добрый вечер.

В первую очередь, хочу поприветствовать вас, сказать «Добро пожаловать!» в Азербайджан и пожелать министерской конференции плодотворных обсуждений.

Конференция посвящена теме «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития», что имеет очень символическое значение. Различные цивилизации веками встречались здесь – на стыке Европы и Азии. Азербайджан был известен как край, где люди, принадлежащие к различными этническим корням и религиям, всегда жили в мире и гармонии.

Мы всегда делали все возможное для пропаганды гуманизма, диалога и солидарности. Один из основных принципов нашей политики - обеспечение равных прав для всех граждан, независимо от этнической, религиозной и социальной принадлежности. Этот принцип был определен 100 лет назад – в 1918 году, когда Азербайджан создал первую в мусульманском мире парламентскую республику. Это была Азербайджанская Демократическая Республика. В то время Азербайджан стал первой мусульманской страной, предоставившей как мужчинам, так и женщинам политические права.

Благодаря активной роли в межцивилизационном диалоге Азербайджан сегодня известен как один из центров мультикультурализма в мире. Для обсуждения многочисленных серьезных проблем, с которыми столкнулся мир, наша страна организует различные международные мероприятия. В качестве примера можем привести «Бакинский процесс», которому в 2018 году исполняется 10 лет. Как вам известно, Азербайджан - одна из немногих стран, являющихся членом как Совета Европы, так и Организации исламского сотрудничества. Цель «Бакинского процесса» - развитие диалога и сотрудничества между исламской и западной цивилизациями, народами и культурами. Мы пригласили министров стран-членов Организации исламского сотрудничества на встречу их коллег из Совета Европы. Впервые в истории министры обеих организаций встретились в Баку. Сегодня «Бакинский процесс» продолжает развиваться. Кроме того, мы можем привести в качестве примера Всемирный форум по межкультурному диалогу, пользующийся поддержкой ООН, ЮНЕСКО, ИСЕСКО, Совета Европы и многих других организаций.

К сожалению, Азербайджан все еще находится лицом к лицу с большой неразрешенной проблемой. Это – армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт. В результате агрессии Армении 20 процентов признанной на международном уровне территории Азербайджана находятся под оккупацией. Один миллион азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Мы хотим урегулировать этот конфликт мирным путем. Однако Армения игнорирует мирные усилия и продолжает агрессию. Конфликт должен быть урегулирован в рамках принципов международного права и территориальной целостности Азербайджана. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с азербайджанских земель. Однако Армения отказывается их выполнять.

Хочу отметить, что территориальная целостность нашей страны открыто признается странами-членами Движения неприсоединения. Эта организация всегда поддерживала нашу политическую позицию на глобальном уровне. В связи с этим организация приняла несколько резолюций и постановлений. Благодарю вас за эту поддержку.

В 2019 году Баку будет принимать Саммит стран Движения неприсоединения. В очередные три года Азербайджан будет председательствовать в этой важной организации, объединяющей 120 стран-участниц. Все эти шаги, в том числе нынешняя конференция в Баку еще раз подтверждают наше успешное сотрудничество.

Несмотря на проблемы, с которыми мы столкнулись в первые годы независимости, Азербайджан определил свою успешную стратегию развития. Наша страна осуществила важные политические и экономические реформы. Используя энергетические ресурсы, мы вкладываем инвестиции в ненефтяной сектор, человеческий капитал и инфраструктуру. Это помогает обеспечивать устойчивое развитие нашей страны.

Дорогие гости, Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на проведение Всемирной выставки «Экспо 2025». С 2000 года наша страна является активным участником движения «Экспо». Наши национальные павильоны получили премии в 2015 году в Милане, в 2016 году в Анталии и в 2017 году в Астане.

Азербайджан готов на высоком уровне принять «Экспо 2025». Наша страна имеет большой опыт в организации представительных международных мероприятий. В 2015 году мы принимали первые Европейские игры, в 2017 году – IV Игры исламской солидарности. Принимая соревнования Формула 1, мы также продемонстрировали профессионализм на высоком уровне. Как вам известно, проведенное в 2017 году в Баку Гран-при Формула 1 было расценено как самое грандиозное и самое интересное соревнование в мире.

Мы считаем, что Всемирная выставка является уникальной платформой для изложения различными странами своих мыслей, связанных с важнейшими мировыми проблемами. Эти выставки собирают всю международную общественность для проведения обсуждений и сотрудничества. Учитывая наши достижения в этой области, верим, что сможем лучшим образом организовать это престижное мероприятие.

Нам удалось превратить «черное золото» в человеческий капитал. Естественно, мы добились всего этого благодаря богатому человеческому потенциалу нашего народа.

Влияние технологий на человека является сегодня одним из основных вызовов мира. Поэтому мы выбрали для «Экспо 2025» тему «Будем развивать человеческий капитал, построим лучшее будущее». Мы поставим в центр общечеловеческих дебатов людей – человеческий капитал, самый сильный ресурс мира. Всемирная выставка «Экспо» в Баку также позволит организации наладить контакт с новыми аудиториями на новом рынке.

Могу сказать, что если наша кандидатура победит, то Азербайджан станет первой страной во всей Восточной Европе, на Кавказе и в Каспийском регионе, принявшей Всемирную выставку «Экспо». Надеюсь, что вы поддержите нашу кандидатуру на «Экспо 2025».

Дорогие гости, в заключение хочу еще раз передать всем участникам конференции сердечные приветствия. Надеюсь, что вы получите удовольствие от богатого духа нашей столицы и гостеприимства нашего народа. Желаю вам счастья, а вашим странам – мира и благосостояния. Благодарю за внимание.

Затем был показан видеоролик, связанный с кандидатурой Азербайджана на проведение Всемирной выставки "Экспо 2025".

Церемония продолжилась концертной программой.