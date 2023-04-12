Буяр Османи: ОБСЕ может внести вклад в разминирование и другие проекты в Азербайджане

ОБСЕ может внести вклад в гуманитарное разминирование, проект "зеленого порта" и другие практические проекты в Азербайджане.

ОБСЕ может внести вклад в гуманитарное разминирование, проект "зеленого порта" и другие практические проекты в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

Буяр Османи отметил, что в рамках председательства в ОБСЕ Северная Македония взяла за основу концепцию "Все для людей" и в процессе председательства действовала над реализацией политики, ориентированной на людей.

Проинформировав о реализуемых внутри страны и в регионе проектах по обеспечению примирения в постконфликтных условиях, действующий председатель ОБСЕ довел до внимания, что Северная Македония готова поделиться накопленным в этой сфере опытом с регионом Южного Кавказа.