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Буяр Османи: ОБСЕ может внести вклад в разминирование и другие проекты в Азербайджане

Буяр Османи: ОБСЕ может внести вклад в разминирование и другие проекты в Азербайджане ОБСЕ может внести вклад в гуманитарное разминирование, проект "зеленого порта" и другие практические проекты в Азербайджане.
Внешняя политика
12 апреля 2023 г. 14:10
Буяр Османи: ОБСЕ может внести вклад в разминирование и другие проекты в Азербайджане

ОБСЕ может внести вклад в гуманитарное разминирование, проект "зеленого порта" и другие практические проекты в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

Буяр Османи отметил, что в рамках председательства в ОБСЕ Северная Македония взяла за основу концепцию "Все для людей" и в процессе председательства действовала над реализацией политики, ориентированной на людей.

Проинформировав о реализуемых внутри страны и в регионе проектах по обеспечению примирения в постконфликтных условиях, действующий председатель ОБСЕ довел до внимания, что Северная Македония готова поделиться накопленным в этой сфере опытом с регионом Южного Кавказа.

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Версия на английском языке Bujar Osmani: OSCE might contribute to humanitarian demining in Azerbaijan as well as green port and other projects
Версия на азербайджанском языке Buyar Osmani: "ATƏT Azərbaycanda humanitar minatəmizləmə sahəsinə töhfə verə bilər"

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