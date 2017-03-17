Бурбулис: Между Россией и Азербайджаном установлено взаимопонимание практически на всех уровнях отношений

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Между Россией и Азербайджаном установлено сотрудничество и взаимопонимание практически на всех уровнях отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам бывший вице-премьер России Геннадий Бурбулис.

"Между Россией и Азербайджаном налажены хорошие и целесообразные отношения", - заявил Г.Бурбулис.

По его словам, уровень отношений президентов обеих стран находится на совершенном уровне.

"Практически на всех уровня присутствует сотрудничество и взаимное понимание. Мы не просто обещаем поддерживать друг друга, мы намерены это доказать в реальности на государственном уровне", - добавил бывший вице-премьер.