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"Бухарестская девятка" выступила в поддержку европейского пути Молдовы

"Бухарестская девятка" выступила в поддержку европейского пути Молдовы Страны "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) поддерживают проевропейскую политику властей Молдовы.
Внешняя политика
6 июня 2023 г. 20:22
Бухарестская девятка выступила в поддержку европейского пути Молдовы

Страны "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) поддерживают проевропейскую политику властей Молдовы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении лидеров этих стран, опубликованном сегодня на официальном сайте президента Польши.

"Мы высоко оцениваем усилия Республики Молдова по поддержанию стабильности и продвижению реформ на ее европейском пути", - говорится в документе. Лидеры "девятки" выразили намерение укреплять поддержку Молдовы, а также Грузии, Боснии и Герцеговины по линии НАТО для "укрепления их целостности и устойчивости против любого злонамеренного влияния". Они также отметили, что "Бухарестская девятка" осознает стратегическую важность Балтийского и Черного морей, а также Балкан для Североатлантического альянса.

Президенты стран "Бухарестской девятки" собрались в Братиславе, чтобы скоординировать позиции перед предстоящим в июле саммитом НАТО в Вильнюсе. Во встрече принял участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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