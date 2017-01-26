Будут назначены торговые представители в посольствах и консульствах Азербайджанской Республики в зарубежных странах

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ о назначении торговых представителей в посольствах и консульствах Азербайджанской Республики в зарубежных странах.

Как сообщает Report, документ подписан в целях более полной защиты и представления торгово-экономических интересов нашей страны и местных экспортеров в зарубежных странах, расширения выхода местной продукции на рынки зарубежных стран, повышения эффективности в применении мер, связанных со стимулированием экспорта, и оперативности в налаживании деловых связей между хозяйственными субъектами.

Согласно документу, торговых представителей в посольствах и консульствах Азербайджанской Республики в зарубежных странах будет назначать министр экономики по согласованию с президентом Азербайджанской Республики.

Торговый представитель будет принимать меры по расширению торгово-экономических связей Азербайджанской Республики со страной, в которую назначен, и защите ее экономических интересов, увеличению экспорта азербайджанских товаров и услуг, пропаганде бизнес-среды и инвестиционных возможностей нашей страны, осуществлять свои функции в составе посольств и консульств, в которые назначен.

Торговый представитель несет личную ответственность за выполнение порученных ему задач и подчиняется министру экономики Азербайджанской Республики. Назначенный в консульство торговый представитель будет осуществлять деятельность под общим руководством торгового представителя, назначенного в посольство Азербайджанской Республики в данной стране.

Кабинету министров поручено в целях присвоения торговым представителям дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника второго класса и обеспечения их дипломатическим паспортом в месячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики законопроекты о внесении соответствующих изменений в законы Азербайджанской Республики "О дипломатической службе" и "О паспортах", для финансирования деятельности торговых представителей из государственного бюджета обеспечить выделение требуемых средств Министерству экономики Азербайджанской Республики, в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим указом, в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим указом и проинформировать президента Азербайджанской Республики, проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим указом и в пятимесячный срок проинформировать президента Азербайджанской Республики об исполнении.

Министерству юстиции Азербайджанской Республики поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствии с настоящим указом и проинформировать Кабинет министров Азербайджанской Республики.

Министерству экономики Азербайджанской Республики и министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.