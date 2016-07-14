Глава МИД: Урегулирование карабахского конфликта будет приоритетом председательства Австрии в ОБСЕ

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Австрия представила приоритеты председательства в ОБСЕ в 2017 году.

Как сообщает Report, выступивший на заседании ОБСЕ в Вене министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц вначале своей речи обозначил три основные угрозы, стоящие перед регионом ОБСЕ.

"Во-первых, это ухудшение военных споров. Мы должны работать вместе для их решения. Во-вторых, внутренние угрозы, такие как радикализм и терроризм. В-третьих, потеря доверия среди членов ОБСЕ, что наглядно показало себя во время конфликта на востоке Украины", - сказал он.

С.Курц подчеркнул, что конфликт в Украине останется приоритетом председательства Австрии. При этом, он добавил, что "это также касается и других неразрешенных конфликтов в регионе ОБСЕ", отметив опасную эскалацию насилия в Нагорном Карабахе. Он призвал продолжать диалог для достижения прогресса по решению этих конфликтов, включая конфликт в Приднестровье, Абхазии и т.д.

Также, С.Курц затронул проблему миграции в Европу, отметив, что необходимо приложить усилия для решения и этой проблемы.

1 января 2017 года председательство в ОБСЕ перейдет от Германии к Австрии.