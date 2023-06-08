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Будет создана совместная торгово-инвестиционная комиссия Нахчыван-Игдыр 

Будет создана совместная торгово-инвестиционная комиссия Нахчыван-Игдыр  С целью увеличения экспорта нахчыванской продукции и интереса инвесторов к автономной республике будет создана совместная комиссия Нахчыван-Игдыр.
Внешняя политика
8 июня 2023 г. 16:46
Будет создана совместная торгово-инвестиционная комиссия Нахчыван-Игдыр 

С целью увеличения экспорта нахчыванской продукции и интереса инвесторов к автономной республике будет создана совместная комиссия Нахчыван-Игдыр.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, договоренность об этом была достигнута на встрече с делегацией Промышленно-торговой палаты Игдыра, находящейся с рабочим визитом в Нахчыванской Автономной Республике.

Делегация посетила несколько действующих в Нахчыване заводов, интересовалась производимой продукцией и возможностями экспорта.

Делегация встретилась в Нахчыване с полномочным представителем президента Азербайджана Фуадом Наджафли. На встрече были обсуждены перспективы взаимных торговых отношений на новом этапе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan-İqdır birgə ticarət və investisiya komissiyası yaradılacaq

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