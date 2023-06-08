Будет создана совместная торгово-инвестиционная комиссия Нахчыван-Игдыр 

С целью увеличения экспорта нахчыванской продукции и интереса инвесторов к автономной республике будет создана совместная комиссия Нахчыван-Игдыр.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, договоренность об этом была достигнута на встрече с делегацией Промышленно-торговой палаты Игдыра, находящейся с рабочим визитом в Нахчыванской Автономной Республике.
Делегация посетила несколько действующих в Нахчыване заводов, интересовалась производимой продукцией и возможностями экспорта.
Делегация встретилась в Нахчыване с полномочным представителем президента Азербайджана Фуадом Наджафли. На встрече были обсуждены перспективы взаимных торговых отношений на новом этапе.