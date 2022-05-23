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Будет создана экспертная группа по делимитации азербайджано-армянской госграницы

Будет создана экспертная группа по делимитации азербайджано-армянской госграницы Будет создана экспертная группа по делимитации азербайджано-армянской государственной границы.
Внешняя политика
23 мая 2022 г. 19:22
Будет создана экспертная группа по делимитации азербайджано-армянской госграницы

Будет создана экспертная группа по делимитации азербайджано-армянской государственной границы.

Как сообщает Report, об этом говорится в подписанном президентом Ильхамом Алиевым 23 мая распоряжении “О создании Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения”.

Кабинету министров поручено обеспечить создание постоянно действующей Экспертной группы, состоящей из специалистов Секретариата Государственной комиссии и соответствующих государственных органов (структур).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə ekspert qrupu yaradılacaq

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