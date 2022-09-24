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Будет создана Азербайджано-Сингапурская комиссия по экономическому сотрудничеству

Будет создана Азербайджано-Сингапурская комиссия по экономическому сотрудничеству В ходе встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с сингапурским коллегой Вивианом Балакришнаном в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке было обсуждено создание Комиссии по экономическому сот
Внешняя политика
24 сентября 2022 г. 21:30
Будет создана Азербайджано-Сингапурская комиссия по экономическому сотрудничеству

В ходе встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с сингапурским коллегой Вивианом Балакришнаном в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке было обсуждено создание Комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Как сообщили Report в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов выразил удовлетворение двусторонним сотрудничеством, а также поддержкой, оказываемой Сингапуром Азербайджану, в рамках Движения неприсоединения и многих международных организаций. Констатировано, что регулярные визиты на высоком уровне и политические консультации на уровне заместителей министров создадут хорошую основу для налаживания тесных отношений между двумя странами. Было отмечено, что двусторонние отношения имеют большой потенциал в политической, экономической, торговой сферах, в области высоких технологий и других отраслях.

Министр Дж. Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону об истории агрессии Армении против нашей страны, работе, проводимой Азербайджаном в постконфликтный период после 44-дневной войны, а также о последних провокациях Армении.

Сингапурский министр Вивиан Балакришнан отметил, что его страна заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном и ряд сингапурских компаний вложили инвестиции в нашу страну. Было отмечено, что изучаются возможности для развития взаимовыгодных деловых отношений между двумя странами.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере образования между Азербайджаном и Сингапуром, осуществление обменов в сфере культуры, а также двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Sinqapur İqtisadi Əməkdaşlıq komissiyası təsis ediləcək

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