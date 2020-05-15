Будет рассмотрена возможность начала диалога по либерализации виз со странами ВП

Совет Европы считает, что успешное осуществление существующих планов по либерализации визового режима путем постоянного выполнения соответствующих показателей и соглашения о реадмиссии имеет важное значение, прежде чем переходить к новым соглашениям с другими странами, включая cтраны Восточного партнерства, сообщает Report со ссылкой на SchengenVisa.info.

"Возможность начать новые диалоги о либерализации визового режима с остальными странами, гражданам которых требуются визы для поездки в ЕС, будет рассмотрена в надлежащее время при условии наличия хорошо управляемых и безопасных условий мобильности (передвижения), включая удовлетворительное выполнение соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии", - говорится в документе Совета Европы.

Совет Европы напоминает о взаимных выгодах и обязанностях механизма приостановления виз. Это также вызвало обеспокоенность по поводу большого количества необоснованных заявлений о предоставлении убежища гражданами некоторых стран-партнеров из стран ЕС.

Также напоминается о стратегиях, предусматривающих возможность безвизовых поездок для Молдовы, Украины и Грузии, в то время как граждане Азербайджана, Армении и Беларуси должны иметь визу для поездки в страны ЕС.

Ранее Европейский совет также представил условия, которые страны Восточного партнерства (ВП) должны выполнить, чтобы воспользоваться этими преимуществами.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.