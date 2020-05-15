Наверх

Будет рассмотрена возможность начала диалога по либерализации виз со странами ВП

Будет рассмотрена возможность начала диалога по либерализации виз

Совет Европы считает, что успешное осуществление существующих планов по либерализации визового режима путем постоянного выполнения соответствующих показателей и соглашения о реадмиссии имеет важное значение, прежде чем переходить к новым соглашениям с другими странами, включая cтраны Восточного партнерства, сообщает Report со ссылкой на SchengenVisa.info.

"Возможность начать новые диалоги о либерализации визового режима с остальными странами, гражданам которых требуются визы для поездки в ЕС, будет рассмотрена в надлежащее время при условии наличия хорошо управляемых и безопасных условий мобильности (передвижения), включая удовлетворительное выполнение соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии", - говорится в документе Совета Европы.

Совет Европы напоминает о взаимных выгодах и обязанностях механизма приостановления виз. Это также вызвало обеспокоенность по поводу большого количества необоснованных заявлений о предоставлении убежища гражданами некоторых стран-партнеров из стран ЕС.

Также напоминается о стратегиях, предусматривающих возможность безвизовых поездок для Молдовы, Украины и Грузии, в то время как граждане Азербайджана, Армении и Беларуси должны иметь визу для  поездки в страны  ЕС.

Ранее Европейский совет также представил условия, которые страны Восточного партнерства (ВП) должны выполнить, чтобы воспользоваться этими преимуществами.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!