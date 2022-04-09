Брюссельская встреча: достигнутые договоренности - в центре внимания мировой прессы

Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель, встречи с президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении и достигнутые договоренности находятся в центре внимания мировой прессы.

Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель, встречи с президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении и достигнутые договоренности находятся в центре внимания мировой прессы.

Как сообщает Report, в опубликованных материалах со ссылкой на президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля отмечается, что трехсторонняя встреча прошла очень плодотворно.

В обсуждениях достигнуты значимые успехи в укреплении доверия и поддержке других позитивных усилий. В сообщениях особо подчеркивается заявление Шарля Мишеля :"Мы все вместе решили начать конкретный процесс для мирных переговоров, подготовить возможное мирное соглашение и решить все необходимые элементы для этого соглашения".

Турецкое агентство Anadolu, телеканалы TGRT Haber, TRT Haber, Haber Global, газеты Yeni şafak, Akşam и другие медиа подробно проинформировали турецкую общественность о сути визита. В представленной информации подчеркивается, что брюссельская встреча является очередным важным шагом, предпринятым в интересах Азербайджана, для обеспечения дальнейшего развития региона в условиях мира и спокойствия.

Немецкое агентство dpa, газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung и Suddeutsche Zeitung, tagesschau.de, deutschlandfunk.de, spiegel.de, stern.de в информации, опубликованной на других новостных порталах, говорится об усилиях Европейского Союза по нормализации отношений между двумя странами. Сообщается, что Шарль Мишель заявил, что достигнутое соглашение является "шагом в правильном направлении".

Испанское информационное агентство EFE и медиа-платформа SWI swissinfo.ch также предоставила информацию о встрече в Брюсселе. Подчеркивается, что на этой встрече достигнута договоренность о проведении до конца апреля заседания совместной пограничной комиссии.

В медиа-ресурсах Европейского Союза commonspace.eu, eureporter.co представлена информация о трехсторонней встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Отмечается, что главной темой обсуждения на этих встречах стал вопрос нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В информации также говорится о роли Азербайджана в энергетической безопасности Европы.

Бельгийские издания RTBF, VRT и агентство RTL пишут, что Азербайджан и Армения вновь начали переговоры для достижения мира. Отмечается, что стороны договорились о проведении до конца апреля заседания совместной пограничной комиссии, начале переговоров по мирному договору.

Отметим, что Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Джозеф Боррел в своем официальном аккаунте в Twitter заявил, что между Арменией и Азербайджаном были достигнуты важные успехи и прогресс в направлении устойчивого мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе. “В нынешнем геополитическом контексте как никогда важно найти дипломатические решения конфликтов”, - отметил Джозеф Боррел.

Встречи, проведенные в рамках визита президента Азербайджана в Брюссель, также были в центре внимания арабоязычной прессы. В новостях, опубликованных в газетах и порталах Al Ahram, An Nahar, Al Nashra, Youm7 и других, содержатся мысли Шарля Мишеля о том, что Европейский Союз поддержит меры по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией и усилия по разминированию с гуманитарной целью, в том числе увеличение финансовой помощи населению, пострадавшему от конфликта, а также работу по восстановлению и реконструкции. В материалах было отмечено, что с этой целью достигнута договоренность о поручении министрам иностранных дел работать над подготовкой мирного соглашения, которое будет охватывать все необходимые вопросы.

Кроме того, египетские порталы Al-Diplomasi, Nile1 и «Последние мировые новости» опубликовали статью под заголовком «Брюссельская встреча – еще одна дипломатическая победа Азербайджана». В статье отмечается, что заявление Шарля Мишеля по итогам встречи содержит моменты, заслуживающие внимания. Так, президент Совета Европейского Союза ни разу не использовал слово «карабахский конфликт». Это свидетельствует о том, что Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного соглашения в рамках территориальной целостности стран.

Сайты Fars news, Tasnim news, Aftab news, İlna news, Farda news, Mehr news, персоязычная версия Euronews и другие СМИ уделили широкое место переговорам Президента Ильхама Алиева с председателем Совета ЕС Ш.Мишеля и премьер-министром Армении Н.Пашиняном. В материалах доведено до сведения, что в ходе встреч обсуждены вопросы по установлению доверия, усилиям по гуманитарному разминированию освобожденных от оккупации территорий, началу процесса подготовки мирного соглашения, увеличению финансовой помощи населению, пострадавшему от конфликта, и др.

В статьях, размещенных в украинских информационных агентствах Интерфакс, РБК, на новостном портале Корреспондент.нет и других сайтах, отмечено, что и Президент Ильхам Алиев, и премьер-министр Никол Пашинян выразили желание стремительно продвигаться к мирному соглашению между странами. С этой целью была достигнута договоренность поручить министрам иностранных дел работать над подготовкой мирного соглашения, который будет охватывать все необходимые вопросы.

Визит Президента Ильхама Алиева в Брюссель по приглашению Президента Совета Европейского Союза и проведенные встречи находились в центре внимания и грузинской печати. Новостные порталы kavkasia.net (Kavkaz Online), 24news.ge, interpress.ge, aktual.gе предоставили читателям подробную информацию о встречах.

В материалах, размещенных на молдавских новостных порталах Tribuna, TV8, японском сайте ajmedia.jp, в электронном издании мексиканской газеты Publimetro отмечено о плодотворности итогов брюссельской встречи.