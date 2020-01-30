Британский депутат: В Азербайджане проводятся фундаментальные реформы

© John Howell - Böyük Britaniyanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin üzvü https://report.az/storage/news/06f6c9991151f683fc57123a6cc6f5fe/7e9f412c-d495-41aa-8420-8445e6cd326d_292.jpg

"Совет Европы должен показать, что создан для помощи странам, а не для критики".

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил член британской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Джон Хоуэлл (John Howell) при обсуждении на зимней сессии структуры доклада о политических заключенных в Азербайджане.

По его словам, в Азербайджане проводятся фундаментальные реформы, страна находится на пути прогресса: "В 9-м параграфе доклада отмечается о проведении Азербайджаном реформ в судебной системе. В том же параграфе также отмечается об обновлении Азербайджаном Уголовного кодекса, улучшении условий в тюрьмах. Из этого видно, что Азербайджан делает успехи".

Джон Хоуэлл обвинил ПАСЕ в неуместной критике в отношении Азербайджана: "В предыдущих обсуждениях мы также стали свидетелями реформ в судебных системах Польши, Молдовы и Грузии. Здесь страны обвиняются либо в ускоренном, либо в недостаточно ускоренном развитии. Считаю, что подход здесь последовательный. Мы должны поддерживать реформы в судебной системе Азербайджана. Суд не находится в руках государства. Совет Европы должен показать, что создан для помощи странам, а не для критики".