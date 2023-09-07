Британский журнал The Economist опубликовал ответ посла Азербайджана

Британский новостной журнал The Economist опубликовал ответ посла Азербайджана в Великобритании на проармянскую статью в данном издании.

Британский новостной журнал The Economist опубликовал ответ посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова на проармянскую статью в данном издании.

Как передает Report, в статье "Армянский анклав внутри Азербайджана на грани голода" (4 сентября) справедливо отмечается, что гуманитарные вопросы политизируются армянскими сепаратистами в азербайджанском Карабахе.

"Ярким подтверждением этого является их отказ по чисто этническим соображениям от поставок, осуществляемых Азербайджаном и ожидающих доступа, а также блокирование агдамской дороги. При этом они жалуются на "блокаду" и "гуманитарную катастрофу". Вы совершенно правы в том, что в армянском политическом дискурсе противники мира между Арменией и Азербайджаном используют гуманитарные проблемы для того, чтобы исключить возможность достижения соглашения.

Однако вы не упомянули того, что территория, на которой сепаратисты разыгрывают свои политические спектакли, находится под временной ответственностью российских миротворцев. Более того, даже после окончания войны 2020 года и несмотря на заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна, Армения продолжает использовать лачынскую дорогу для переброски своих солдат и мин на азербайджанские территории, которые ранее были оккупированы и подвергались этнической чистке в течение трех десятилетий.

Предложение Азербайджана интегрировать местных армян Карабаха, предоставив им равные с остальными гражданами страны права и защиту, в свое многообразное общество и подписать мирный договор с Арменией в ближайшее время остается единственным вариантом прочного мира и процветания в регионе.

Альтернатива в форме нестабильности, постоянного присутствия миротворцев и отсутствия какого-либо развития выгодна только сторонникам войны и сепаратистским полевым командирам в ущерб собственному народу", - говорится в опубликованном изданием письме Э.Сулейманова.