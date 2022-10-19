Британский посол: Важно подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией

17:19

Важно подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом 19 октября заявил посол Великобритании Фергус Олд во время встречи с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Отметив, что Великобритания и Азербайджан широко сотрудничают во многих сферах, дипломат подчеркнул, что есть хорошие возможности для дальнейшего расширения отношений.

По словам посла, особенно динамично развиваются связи в сфере энергетики. Ф.Олд также подчеркнул значимость Азербайджана для обеспечения энергетической безопасности Европы.