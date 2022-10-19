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Британский посол: Важно подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Британский посол: Важно подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией 17:19
Внешняя политика
19 октября 2022 г. 17:53
Британский посол: Важно подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Важно подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом 19 октября заявил посол Великобритании Фергус Олд во время встречи с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Отметив, что Великобритания и Азербайджан широко сотрудничают во многих сферах, дипломат подчеркнул, что есть хорошие возможности для дальнейшего расширения отношений.

По словам посла, особенно динамично развиваются связи в сфере энергетики. Ф.Олд также подчеркнул значимость Азербайджана для обеспечения энергетической безопасности Европы.

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Версия на английском языке British ambassador says important to sign peace treaty between Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri: "Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması vacibdir"

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