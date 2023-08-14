Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна

Существует ничтожно малая вероятность, что обращение Армении, связанное с необоснованными заявлениями о "ухудшении гуманитарной ситуации" в регионе и "продолжающейся блокаде", будет принято Советом Безопасности ООН.

Существует ничтожно малая вероятность, что обращение Армении, связанное с необоснованными заявлениями об "ухудшении гуманитарной ситуации" в регионе и "продолжающейся блокаде", будет принято на рассмотрение Советом Безопасности ООН.

Об этом Report заявил британский политолог и журналист Нил Ватсон.

По его словам, без полного и тщательного рассмотрения ситуации это нарушит Устав ООН, основанный на принципах гуманности и мира.

Кроме того, политолог подчеркнул, что в Армении осознают важность нормализации отношений с Азербайджаном как ключевого фактора для обеспечения экономического процветания страны.

"Руководство Армении осознает, что наилучшим и наиболее рациональным путем продвижения вперед является заключение мирного договора с Азербайджаном. Однако есть группировки внутри страны и богатая и влиятельная международная армянская диаспора, а также два значительных сторонника - Россия и Иран, которые выступают за возвращение к прежней тупиковой ситуации. К ситуации, когда нет ни мира, ни войны, и это длится практически бесконечно",- отметил он.

По его словам, Пашинян, с другой стороны, - неэффективный политик, перед которым стоит почти невыполнимая задача убедить своих заблуждающихся соотечественников в том, что игра окончена.