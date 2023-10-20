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Британский парламентарий призвал свое правительство поддержать инициативу Азербайджана по разминированию

Британский парламентарий призвал свое правительство поддержать инициативу Азербайджана по разминированию Член Палаты общин в парламенте Великобритании, председатель парламентской группы по угрозам взрывоопасных боеприпасов Мэтью Оффорд призвал лондонское правительство поддержать инициативу Азербайджана по разминированию.
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 22:36
Британский парламентарий призвал свое правительство поддержать инициативу Азербайджана по разминированию

Член Палаты общин в парламенте Великобритании, председатель парламентской группы по угрозам взрывоопасных боеприпасов Мэтью Оффорд призвал правительство своей страны поддержать инициативу Азербайджана по разминированию.

Как сообщает Report, депутат, выступая на "Дискуссиях по целям устойчивого развития", сообщил, что ознакомился в мае прошлого года с работами по разминированию, проводимыми в Азербайджане.

M.Оффорд подчеркнул влияние гуманитарного разминирования территорий не только на достижение целей устойчивого развития, но и положительных результатов в ряде других областей.

Депутат призвал правительство Великобритании поддержать инициативу Азербайджана объявить гуманитарное разминирование 18-й Целью устойчивого развития ООН.

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