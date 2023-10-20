Британский парламентарий призвал свое правительство поддержать инициативу Азербайджана по разминированию

Член Палаты общин в парламенте Великобритании, председатель парламентской группы по угрозам взрывоопасных боеприпасов Мэтью Оффорд призвал правительство своей страны поддержать инициативу Азербайджана по разминированию.
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M.Оффорд подчеркнул влияние гуманитарного разминирования территорий не только на достижение целей устойчивого развития, но и положительных результатов в ряде других областей.
Депутат призвал правительство Великобритании поддержать инициативу Азербайджана объявить гуманитарное разминирование 18-й Целью устойчивого развития ООН.