Британский парламентарий призвал свое правительство поддержать инициативу Азербайджана по разминированию

Член Палаты общин в парламенте Великобритании, председатель парламентской группы по угрозам взрывоопасных боеприпасов Мэтью Оффорд призвал лондонское правительство поддержать инициативу Азербайджана по разминированию.

Член Палаты общин в парламенте Великобритании, председатель парламентской группы по угрозам взрывоопасных боеприпасов Мэтью Оффорд призвал правительство своей страны поддержать инициативу Азербайджана по разминированию.

Как сообщает Report , депутат, выступая на "Дискуссиях по целям устойчивого развития", сообщил, что ознакомился в мае прошлого года с работами по разминированию, проводимыми в Азербайджане.

M.Оффорд подчеркнул влияние гуманитарного разминирования территорий не только на достижение целей устойчивого развития, но и положительных результатов в ряде других областей.

Депутат призвал правительство Великобритании поддержать инициативу Азербайджана объявить гуманитарное разминирование 18-й Целью устойчивого развития ООН.