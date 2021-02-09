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Британский министр: Уверена, что в дальнейшем сотрудничество с Азербайджаном расширится

Британский министр: Уверена, что в дальнейшем сотрудничество с Азербайджаном расширится "Что касается наших двусторонних отношений, то мы сотрудничаем во многих сферах".
Внешняя политика
9 февраля 2021 г. 16:31
Британский министр: Уверена, что в дальнейшем сотрудничество с Азербайджаном расширится

"Что касается наших двусторонних отношений, то мы сотрудничаем во многих сферах".

Как передает Report, об этом 9 февраля сказала государственный министр Великобритании по вопросам европейского соседства и Америки Венди Мортон на приеме у президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уверена, что в дальнейшем это сотрудничество расширится. Вчера благодаря программе, составленной нашим послом, я ознакомилась с азербайджанской культурой", - сказала она.

На встрече состоялся обмен мнениями о постконфликтной ситуации, применении на освобожденных от оккупации территориях концепции "зеленой энергии", развитии гражданского общества, гендерном равенстве, энергетике, а также по вопросам сотрудничества в области возобновляемой энергии.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyalı nazir: "Əminəm ki, gələcəkdə Azərbaycanla əməkdaşlıq daha da genişlənəcək"

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