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Британский министр посетила Ичери шехер

Британский министр посетила Ичери шехер Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон посетила Ичери шехер
Внешняя политика
8 февраля 2021 г. 17:56
Британский министр посетила Ичери шехер

Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон посетила Ичери шехер, cообщает Report.

"Замечательный визит в Старый город красивого Баку на Каспии. Азербайджан обладает богатым культурным наследием, и я прекрасно провела время в Школе традиционных искусств принца Уэльского, которая поддерживает будущие поколения художников и сохраняет древнюю культуру Азербайджана", - написала В. Мортон на своей странице в Twitter.

Венди Мортон прибыла в Баку cегодня с двухдневным официальным визитом для участия в ежегодном саммите по стратегическому диалогу между Великобританией и Азербайджаном.

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