Британский министр посетила Ичери шехер

Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон посетила Ичери шехер

Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон посетила Ичери шехер, cообщает Report.

"Замечательный визит в Старый город красивого Баку на Каспии. Азербайджан обладает богатым культурным наследием, и я прекрасно провела время в Школе традиционных искусств принца Уэльского, которая поддерживает будущие поколения художников и сохраняет древнюю культуру Азербайджана", - написала В. Мортон на своей странице в Twitter.

Венди Мортон прибыла в Баку cегодня с двухдневным официальным визитом для участия в ежегодном саммите по стратегическому диалогу между Великобританией и Азербайджаном.