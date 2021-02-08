Британский министр посетила Ичери шехер

Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон посетила Ичери шехер, cообщает Report.
"Замечательный визит в Старый город красивого Баку на Каспии. Азербайджан обладает богатым культурным наследием, и я прекрасно провела время в Школе традиционных искусств принца Уэльского, которая поддерживает будущие поколения художников и сохраняет древнюю культуру Азербайджана", - написала В. Мортон на своей странице в Twitter.
Венди Мортон прибыла в Баку cегодня с двухдневным официальным визитом для участия в ежегодном саммите по стратегическому диалогу между Великобританией и Азербайджаном.