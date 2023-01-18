Британский исследователь ответил Арарату Мирзояну: Виновником ситуации является Армения

Британский исследователь Тарас Кузио ответил на высказывания министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна по поводу ситуации на Лачынской дороге.

Британский исследователь Тарас Кузио ответил на высказывания министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна по поводу ситуации на Лачынской дороге.

Как сообщает Report, Т.Кузио написал в Twitter, что ответственность за ситуацию несут Армения и российские миротворцы.

Исследователь отметил, что Армения не выполняет требования трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года.

"Правительство Армении обязалось вывести свои вооруженные формирования из Карабахского региона Азербайджана. Российские "миротворцы", не заинтересованные в выполнении соглашения о прекращении огня, создают почву для лжи Арарата Мирзояна" - написал Кузио.

Отметим, что А.Мирзоян на заседании Постоянного совета ОБСЕ 17 января заявил, что якобы закрытие Лачынской дороги вызвало гуманитарный кризис.

Напомним, что британский исследователь 14 января посетил Азербайджан и побывал на территории проведения акции азербайджанскими экоактивистами.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 38-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.