О нас

Британский исследователь ответил Арарату Мирзояну: Виновником ситуации является Армения

Британский исследователь ответил Арарату Мирзояну: Виновником ситуации является Армения Британский исследователь Тарас Кузио ответил на высказывания министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна по поводу ситуации на Лачынской дороге.
Внешняя политика
18 января 2023 г. 14:19
Британский исследователь ответил Арарату Мирзояну: Виновником ситуации является Армения

Британский исследователь Тарас Кузио ответил на высказывания министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна по поводу ситуации на Лачынской дороге.

Как сообщает Report, Т.Кузио написал в Twitter, что ответственность за ситуацию несут Армения и российские миротворцы.

Исследователь отметил, что Армения не выполняет требования трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года.

"Правительство Армении обязалось вывести свои вооруженные формирования из Карабахского региона Азербайджана. Российские "миротворцы", не заинтересованные в выполнении соглашения о прекращении огня, создают почву для лжи Арарата Мирзояна" - написал Кузио.

Отметим, что А.Мирзоян на заседании Постоянного совета ОБСЕ 17 января заявил, что якобы закрытие Лачынской дороги вызвало гуманитарный кризис.

Напомним, что британский исследователь 14 января посетил Азербайджан и побывал на территории проведения акции азербайджанскими экоактивистами.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 38-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке UK researcher responds to Ararat Mirzoyan: Responsibility lies with Armenia
Версия на азербайджанском языке Böyük britaniyalı tədqiqatçı Ararat Mirzoyana cavab verib: “Günahkar Ermənistandır”

Другие новости из категории

На освобожденных от оккупации территориях будут использованы технологии Kromatix
На освобожденных от оккупации территориях будут использованы технологии Kromatix
18 января 2023 г. 14:15
Назначен новый посол Индии в Азербайджан
Назначен новый посол Индии в Азербайджан
18 января 2023 г. 14:08
Генсек ОТГ принял председателя Совета старейшин Азербайджана
Генсек ОТГ принял председателя Совета старейшин Азербайджана
18 января 2023 г. 13:59
Аналитик: Сотрудничество Азербайджана и Италии может быть расширено в различных областях
Аналитик: Сотрудничество Азербайджана и Италии может быть расширено в различных областях
18 января 2023 г. 13:50
Президенты Азербайджана и Литвы встретились в Давосе
ФотоПрезиденты Азербайджана и Литвы встретились в Давосе
18 января 2023 г. 13:45
В Давосе состоялась встреча президента Азербайджана с гендиректором Kromatix SA
ФотоВ Давосе состоялась встреча президента Азербайджана с гендиректором Kromatix SA
18 января 2023 г. 13:37
В Давосе состоялась встреча президента Азербайджана с генеральным директором Signify
ФотоВ Давосе состоялась встреча президента Азербайджана с генеральным директором Signify
18 января 2023 г. 13:18
Проживающий в Швеции журналист поддержал акцию экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын
Проживающий в Швеции журналист поддержал акцию экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын
18 января 2023 г. 12:44
Журналист из Ардебиля: Иранский режим выказывает ненависть к Азербайджану
Журналист из Ардебиля: Иранский режим выказывает ненависть к Азербайджану
18 января 2023 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом и главным исполнительным директором Carlsberg Group
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом и главным исполнительным директором Carlsberg Group
18 января 2023 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi