Британский исследователь ответил Арарату Мирзояну: Виновником ситуации является Армения

Британский исследователь Тарас Кузио ответил на высказывания министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна по поводу ситуации на Лачынской дороге.
Как сообщает Report, Т.Кузио написал в Twitter, что ответственность за ситуацию несут Армения и российские миротворцы.
Исследователь отметил, что Армения не выполняет требования трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года.
"Правительство Армении обязалось вывести свои вооруженные формирования из Карабахского региона Азербайджана. Российские "миротворцы", не заинтересованные в выполнении соглашения о прекращении огня, создают почву для лжи Арарата Мирзояна" - написал Кузио.
Отметим, что А.Мирзоян на заседании Постоянного совета ОБСЕ 17 января заявил, что якобы закрытие Лачынской дороги вызвало гуманитарный кризис.
Напомним, что британский исследователь 14 января посетил Азербайджан и побывал на территории проведения акции азербайджанскими экоактивистами.
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 38-й день.
В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.